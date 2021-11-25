«Дочка» Объединенной вагонной компании не исключила дефолт по облигациям на ₽16 млрд

У «дочки» Объединенной вагонной компании (ОВК) нет денег на выплаты инвесторам купонного дохода и погашение облигаций, поэтому компания допустила технический дефолт на 16 млрд рублей. Об этом пишет «РБК».

Речь идет о выпуске серии 01, который в 2013 году разместила «ОВК Финанс». Общая сумма выпуска составила 15 млрд рублей, а запланированные выплаты 24 ноября должны были составить 16,34 млрд рублей.

«Причина неисполнения обязательств заключается в отсутствии денежных средств для погашения займа в текущем периоде», — отмечается в сообщении ОВК.

Представитель ОВК рассказал, что сейчас ведутся переговоры с держателями облигаций о возможных сроках и вариантах урегулирования возникшей задолженности.

По его словам, «ОВК Финанс» — отдельная компания, которая никак не влияет на производственную деятельность материнской, поэтому технический дефолт никаких рисков для самой ОВК не несет.

Один из основных акционеров ОВК, банк непрофильных активов «Траст», начал разработку плана антикризисных мер.

Ранее миноритарный акционер Объединенной вагонной компании (ОВК) – шведский инвестфонд Handelsbanken Fonder AB – направил жалобу в Центральный банк относительно установленного ОВК права требования выкупа акций для акционеров.