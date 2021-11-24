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В «Газпроме» заявили, что платеж от Молдавии за газ до сих пор не получен

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что компания до сих пор не получила текущий платеж за газ от Молдавии, передает ТАСС.

Он напомнил, что 48-часовой срок после сделанного «Газпромом» уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает в среду, 24 ноября.

22 ноября стало известно, что «Газпром» уведомил Кишинев о возможной остановке газоснабжения через 48 часов. По словам представителя российской компании, 22 ноября «Молдовагаз» должен был оплатить 100% платежа по новой договоренности, но этого не произошло. В молдавской компании заверили, что решат вопрос в кратчайшие сроки — глава «Молдовагаза» уже запросил многомиллионный заем у правительства республики.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Молдавии Андрей Спыну рассчитывает в среду, 24 ноября, обсудить проблему с оплатой газа с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

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