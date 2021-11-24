В «Газпроме» заявили, что платеж от Молдавии за газ до сих пор не получен

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что компания до сих пор не получила текущий платеж за газ от Молдавии, передает ТАСС.

Он напомнил, что 48-часовой срок после сделанного «Газпромом» уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает в среду, 24 ноября.

22 ноября стало известно, что «Газпром» уведомил Кишинев о возможной остановке газоснабжения через 48 часов. По словам представителя российской компании, 22 ноября «Молдовагаз» должен был оплатить 100% платежа по новой договоренности, но этого не произошло. В молдавской компании заверили, что решат вопрос в кратчайшие сроки — глава «Молдовагаза» уже запросил многомиллионный заем у правительства республики.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Молдавии Андрей Спыну рассчитывает в среду, 24 ноября, обсудить проблему с оплатой газа с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.