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Почти половина немецких компаний испугались за конкурентоспособность из-за цен на газ

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Global Look Press

Почти половина компаний в Германии пожаловались на угрозу конкурентоспособности из-за постоянного роста цен на энергоносители. Об этом пишет Die Welt, ссылаясь на исследование Союза германских промышленно-торговых палат (DIHK).

46% немецких компаний сообщили об угрозе конкурентоспособности из-за роста цен на электроэнергию и газ. 11% решили отложить инвестиции в климатическую повестку, а 17% собираются отложить инвестиции в основные процессы компании, в том числе исследования и инновации, отмечается в исследовании.

«Картина, нарисованная компаниями, очень тревожная. Высокие цены на электроэнергию и газ уже лишают треть компаний финансовых возможностей для необходимых будущих инвестиций», — заявил президент DIHK Питер Адриан.

В Союзе германских промышленно-торговых палат отметили, что немецкие компании платят за энергоносители в среднем в два раза больше, чем их французские конкуренты. Чтобы стать независимыми от роста цен на электроэнергию, более 40% компаний хотят заключить контракты с отдельными операторами ветряных электростанций и надеются на долгосрочные поставки.

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги подтвердил готовность России на долгосрочной основе бесперебойно поставлять природный газ в Европу, в том числе с помощью «Северного потока — 2».

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