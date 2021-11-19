Общественники предложили ввести электронные ценники во всех магазинах России

В России необходимо ввести электронные ценники из-за того, что потребители постоянно сталкиваются с несоответствием цен в чеке и на ценнике. Об этом «Вечерней Москве» заявил председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин.

«Устранить проблему можно навсегда, если внедрить электронные ценники во всех магазинах: как в продуктовых, так и в вещевых», — сказал Корягин.

Он считает, что эта технология поможет избежать расхождений в цифрах, так как при изменении цены товаров данные на ценнике будут обновляться автоматически.

Сейчас же только продвинутый и толковый покупатель сможет заметить и сообщить в Роспотребнадзор на несоответствие цены продукции на прилавке и на кассе, пояснил эксперт.

По его словам, после выявления факта несоответствия цен представители Роспотребнадзора оштрафуют торговый объект за нарушение прав потребителей. Однако представители магазинов и коммерсанты называют внимательных граждан экстремистами, которые, по их мнению, подрывают торговую деятельность.

Ранее начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев отметил, что самый частый подвох, который может встретиться в кассовых чеках, — это несоответствие цены товара на чеке ценнику в зале. Если покупатель столкнулся с подобным, то необходимо потребовать у кассира пробить товар по ценнику или вернуть деньги.