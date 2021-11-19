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В Госдуме решили создать рабочую группу по защите вкладов граждан от инфляции

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по защите банковских вкладов граждан от инфляции. Как пишет -ТАСС, об этом он заявил в ходе обсуждения Основных направлений единой денежно-кредитной политики в ГД с участием главы Центробанка РФ (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной.

«Видите, ставка рефинансирования выросла, инфляция выросла, но ставки по депозитам в банках не растут. Получается, что вклады граждан обесцениваются», - указал Володин. Он добавил, что необходимо обсудить этот вопрос. Набиуллина ответила, что «за ростом ключевой ставки растут, действительно, ставки по кредитам и по депозитам». Она уточнила, что по кредитам ставки растут быстрее, чем по депозитам.

Володин обратился к Набиуллиной с информацией о том, что есть предложение создать рабочую группу во главе с Алексеем Гордеевым как курирующим заместителем председателя Государственной думы комитета по финансовым рынкам. Также в эту группу может войти глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг. Также в работе группы могут принять участие парламентарии Николай Коломейцев и Вадим Кумин.

В октябре ЦБ повысил в пятницу ключевую ставку с 6,75% до 7,5%. Такое решение совет директоров регулятора принял на фоне инфляции, рост которой превышает прогнозы. О том, каких изменений следует ожидать в экономике, – в материале «Газеты.Ru».

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