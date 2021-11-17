В Кремле назвали темы, обсуждаемые на встрече Путина с главой «Аэрофлота»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на встрече Владимира Путина с главой авиакомпании «Аэрофлот» Михаилом Полубояриновым затрагивался ряд тем, в том числе показатели работы перевозчика. Об этом представитель Кремля сообщил во время ежедневного брифинга с журналистами.

По словам Пескова, на встрече Путин и Полубояринов обсудили несколько важных вопросов.

«Речь шла на встрече об основных показателях работы компании, перспективах выхода из кризиса и планах по развитию деятельности», — объяснил пресс-секретарь российского президента.

Также в ходе обсуждения упоминались QR-коды, но в большей степени в контексте разрабатываемого законопроекта властями страны.

Предполагается, что Государственная дума примет законопроект о введении QR-кодов на транспорте на федеральном уровне до конца 2021 года. Подобные ожидания у Минтранса РФ.

Сейчас российское правительство обсуждает введение QR-кодов в самолетах и поездах.