Путин оценил восстановление авиасообщения

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой «Аэрофлота» Михаилом Полубояриновым 16 ноября прокомментировал восстановление авиасообщения между РФ и другими странами. Об этом сообщает ТАСС.

«Аэрофлот» является крупнейшим авиаперевозчиком в России. Знаю, что восстановление [авиаперевозок] потихонечку идет, во всяком случае, на внутренних линиях уже пассажиров больше, чем было в прошлом году, но в целом все-таки поток пока ниже, чем в докризисном 2019 году», — сказал российский лидер.

Ранее стало известно, что Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной. А с 12 декабря РФ возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией.

9 ноября сообщалось, что Россия возобновит авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Таиландом, Тунисом и Швецией.