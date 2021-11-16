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Путин оценил восстановление авиасообщения

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Евгений Паулин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой «Аэрофлота» Михаилом Полубояриновым 16 ноября прокомментировал восстановление авиасообщения между РФ и другими странами. Об этом сообщает ТАСС.

«Аэрофлот» является крупнейшим авиаперевозчиком в России. Знаю, что восстановление [авиаперевозок] потихонечку идет, во всяком случае, на внутренних линиях уже пассажиров больше, чем было в прошлом году, но в целом все-таки поток пока ниже, чем в докризисном 2019 году», — сказал российский лидер.

Ранее стало известно, что Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной. А с 12 декабря РФ возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией.

9 ноября сообщалось, что Россия возобновит авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Таиландом, Тунисом и Швецией.

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