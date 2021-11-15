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В Минфине предложили с 2022 года повысить минимальную розничную цену на водку

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Depositphotos

Министерство финансов России предложило со следующего года повысить минимальную розничную цену на водку, которая будет составлять 261 руб. за 0,5 литра. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что цена возрастет на коньяк — до 480 рублей.

На фоне чего средняя стоимость водки возрастет на 7,4%, а коньяка — на 7,6%.

Летом россиянам рассказали о возможном подорожании трех групп товаров. Первая категория – это продукты, на которые сейчас резко повысился спрос, говорил эксперт Иван Федяков. В частности, это мороженое, безалкогольные напитки, пиво.

Также сообщалось, что производители алкоголя усмотрели риск роста потребления контрафакта при введении QR-кодов.

В сентябре в России сократились розничные продажи водки. Сокращение спроса зафиксировали торговые сети.

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