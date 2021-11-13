Путин заявил, что перекрытие Белоруссией транзита газа в Европу будет нарушением контракта

Президент России Владимир Путин заявил, перекрытие Белоруссией транзита газа в Европу будет нарушением контракта. Российски лидер также отметил, что не обсуждал с белорусским лидером Александром Лукашенко данный вопрос. Об этом лидер страны рассказал в эфире »Вести 24».

«Я, честно говоря, об этом первый раз слышу, потому что вот я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время. Он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Ну, он может, наверное. Хотя ничего хорошего это нет, в этом нет», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что обсудит с Лукашенко его высказывания о возможности перекрыть поставки газа из РФ в Европу. Кроме того, Путин выразил надежду, что до перекрытия Белоруссией транзита российского газа не дойдет.

По словам президента России, технически белорусская сторона имеет возможность ограничить транзит. При этом, Путин указал на возможный ущерб энергетике Европы, что не способствовало бы развитию отношений РФ и Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия рассмотрит возможность перекрытия газового транзита из России в Европу по трубопроводу «Ямал — Европа» в качестве ответной меры на угрозы Польши закрыть границы и пятый пакет санкций со стороны Евросоюза.

«Ямал — Европа» является третьим из основных маршрутов поставок российского сырья в Европу. Газопровод имеет протяженность свыше 2 тыс. км и проходит по территории России, Белоруссии, Германии и Польши, прокачивая до 33 млрд кубов газа ежегодно. Большая часть топлива поступает в ФРГ, откуда реверсом газ попадает в другие европейские страны, включая Польшу.