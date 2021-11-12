Машина миллиардера из списка Forbes Игоря Рыбакова попала в ДТП в Москве

Машина одного из богатейших людей России по версии авторитетного журнала Forbes Игоря Рыбакова попала в ДТП на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что в общей сложности столкнулись четыре автомобиля. За рулем машины бизнесмена — «Майбаха» — был водитель Рыбакова, его самого в авто не было. По предварительным данным, причиной аварии могли стать погодные условия.

Согласно информации портала, одна из машин, попавших в ДТП, BMW X6 — принадлежит известному футбольному пиар-агенту Елене Болотовой. За рулем транспортного средства находился ее супруг. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

В настоящее время на месте работают оперативные службы, госпитализация никому не потребовалась.

Болотова прокомментировала произошедшее в интервью 5-tv.ru.

«У меня муж в машине. Я в Сапсане еду. Я надеюсь, что все хорошо. Он говорит, что его кто подрезал на дороге», — сказала женщина.

Игорь Рыбаков — российский предприниматель, один из богатейших людей России по версии Forbes. Он занял 70-е место в рейтинге в 2021 года с состоянием в $2 млрд. Рыбаков является совладельцем корпорации «Технониколь» и сооснователем «Рыбаков Фонд».