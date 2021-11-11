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«Газпром» может перевыполнить план строительства межпоселковых газопроводов

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Petr Josek/Reuters

«Газпром» в 2021 году рассчитывает перевыполнить план сооружения межпоселковых газопроводов, чтобы выполнить программу по газификации населения. Об этом сообщается на сайте компании.

С начала года уже было построено 87 таких газопроводов. Их общая протяженность — более 1,5 тыс. км, отметили в «Газпроме». На сегодняшний день возможность подключиться к газу получили свыше 58 тыс. пользователей. Это почти 89% от плана, также подключены 184 котельные, что составляет 97% от плана.

Cейчас также работает программа ускоренной догазификации в населенных пунктах, которые уже были ранее газифицированы. В таких местах уже подключено свыше 90 тыс. пользователей.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков домовладений. За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, а также региональные операторы.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что введение социальной газификации может вызвать увеличение цены на разводку газа по участку. Поэтому для соблюдения всех норм за этим процессом должна наблюдать Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

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