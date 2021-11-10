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В ЛНР заявили о просьбе Киева продавать уголь и электроэнергию

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Киев собирается закупать энергоресурсы на неподконтрольных территориях Донбасса, рассказала пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, вопрос о коммерческих поставка электроэнергии и угля был затронут 9 ноября на подгруппе по экономическим вопросам.

Глава МИД ЛНР и полпред республики на минских переговорах Владислав Дейнего в свою очередь заявил, что республики Донбасса готовы обсуждать данный вопрос.

«Мы с пониманием отнеслись к этой проблеме, в особенности учитывая тот факт, что это шаг в направлении к восстановлению социально-экономических связей, как это предписано Комплексом мер, и сегодня повторно подтвердили готовность рассмотреть такую возможность. Однако услышав это, представители Киева предпочли в ответ промолчать», — сказал министр.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев ни при каких обстоятельствах не станет обращаться к российским властям с просьбой возобновить поставки энергетического угля.

При этом в стране сложилась сложная энергетическая ситуация из-за приближающихся холодов и отсутствия запасов энергетических ресурсов. До 1 ноября в стране действовал мораторий на импорт электричества из России и Белоруссии. Киеву пришлось отказаться от его продления, чтобы запросить у Минска помощь.

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