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Единый госзаказчик заявил о невозможности достройки объектов из-за дефицита финансирования

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Единый госзаказчик в сфере строительства обнаружил дефицит финансирования в размере 70 млрд рублей. Об этом на заседании комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству заявил гендиректор Единого госзаказчика Карен Оганесян.

«У нас есть вопросы недофинансирования. Мы провели анализ переходящих объектов, дефицит составляет порядка 70 миллиардов рублей», — отметил гендиректор.

По его словам, по решению правительства часть дефицита уже была покрыта, по другой части на сегодняшний день ведется работа. При этом из 125 принятых домов на 50 начались работы, столько же находится на стадии проектирования и 20 являются долгостроями.

Отмечается, что организация должна контролировать возведение объектов капстроительства, ведь финансирование ведется за счет федерального бюджета. Общее количество объектов, с которым работает единый госзаказчик, составляет 150 штук. При этом они находятся на территории 58 регионов России.

Ранее заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве на текущий момент было введено в эксплуатацию более 11 млн кв. м жилой, нежилой и коммерческой недвижимости. Годовой план оказался перевыполнен более чем на 30%.

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