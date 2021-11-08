Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Международные резервы РФ вновь обновили исторический максимум 16:20
В Германии пока не знают о механизме признания «Спутника V» 16:17
Британка с 21 размером груди уменьшила ее с помощью операции 16:16
Вирусолог Тимаков: дети стали болеть коронавирусом намного чаще из-за... 16:14
В Челябинске пенсионер избил ребенка на глазах у матери 16:12
Врач Тимаков заявил, что вакцинированные от COVID-19 способны предотвратить мутацию... 16:11
Анфиса Чехова призналась, что фотошопила свои «100 кг» 16:09
Пассажир самолета пожаловался на слишком длинные ноги соседа 16:03
Саакашвили пообещал умирать от голода за родину 16:00
Трамп попал бейсбольным мячом в голову ребенка 15:59

Россиянам назвали причины для лишения пенсии

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

В Пенсионном фонде России рассказали, что есть ряд случаев, когда соотечественники могут перестать получать пенсию. Об этом сообщает издание mk.ru.

Как пояснили в ПФР, лишить выплат россиян могут в четырех случаях.

Останавливают выплаты, если пенсионер не получает положенную сумму в течение шести месяцев.

При этом пенсию отменяют, если россиянин вовремя не подтвердил свою инвалидность.

Третьей причиной, как обратили внимание в фонде, станет окончание срока действия вида на жительство. С подобной проблемой могут столкнуться иностранцы или лица без российского гражданства.

Четвертой причиной, когда останавливают выплату пенсии — это достижение 18 лет. Речь о выплатах по потере кормильца. В случае, если получатель получает высшее образование в очной форме, он имеет право на продление выплат до 23 лет.

По вышеназванным причинам пенсию перестают платить на полгода. За этот срок человек должен предоставить в Пенсионный фонд требующиеся документы.

Ранее в Госдуме назвали три способа увеличить пенсии россиян.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть