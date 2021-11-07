Тимошенко рассказала о упущенной возможности покупать дешевый газ у России

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко рассказала об упущенной возможности покупать дешевый газ у России, сообщает телеканал «Украина 24».

«Что страна делала 30 лет независимости? Летом, когда газ дешевый, — а этим летом он был в шесть раз дешевле, чем на рынке в мире, — Украина всегда закачивала газ в хранилища. Мы могли закачать 38 миллиардов <...> и сегодня в нашей стране не было бы никакого кризиса. Мы все были бы с газом, электроэнергией и отоплением по минимальной цене», — заявила Тимошенко.

Она отметила, что нынешний энергетический кризис является рукотворным — газохранилища страны позволяют накопить до 38 млрд кубометров газа. При этом Тимошенко заявила, что подобная ситуация произошла впервые за все время независимости Украины.

Ранее в Киеве допустили, что более 90% украинских предприятий вскоре разорятся.

Из-за рекордно высоких цен на газ подавляющее большинство украинских предприятий не может продолжать работу, 91% из них вскоре обанкротятся. С такой оценкой сложившейся ситуации в республике выступил экс-министр экономики страны Виктор Суслов.