Банк России ограничит возможности банков давать рассрочку на покупки в магазинах

Центральный банк России (ЦБ) предостерег кредитные и микрофинансовые организации (МФО) от участия в схемах с недобросовестной рассрочкой на покупку товаров. Об этом пишет РБК со ссылкой на информационное письмо, которое регулятор отправил участникам рынка.

Банк России предупреждает, что кредитным организация следует воздержаться от практик предоставления потребителям рассрочки по оплате товаров без заключения договора потребительского кредита или займа.

В ЦБ указали, что, когда торгово-сервисные предприятия продают потребителям товары или услуги в рассрочку, клиент оплачивает товар не напрямую, а через посредников. Их называют операторами сервисов рассрочки. Они рассчитываются с магазинами сразу, а от покупателя ждут выплат по займу.

Права требования к покупателям при этом магазин продает профессиональным кредиторам — банкам или МФО. Это нужно для того, чтобы они могли заниматься взысканием долга в случае прекращения платежей. Операторы обычно аффилированы с такими кредиторами.

В ЦБ считают, что проблема заключается в том, что такие отношения между всеми тремя сторонами можно считать кредитными, но с покупателями не заключается договор потребительского кредита. А его отсутствие «ухудшает положение потребителей, лишая их ряда значимых прав и гарантий», полагают в Банке России.

Предоставление гражданам рассрочек без договоров потребкредитования «не соответствует практикам добросовестного отношения к потребителям», указал регулятор, он также рекомендовал банкам и МФО не участвовать в этих схемах. Также Центробанк призвал кредиторов не покупать долги по рассрочкам от торговых предприятий и маркетплейсов. Регулятор указал, что стоит ограничить и работу с операторами сервисов рассрочки: не кредитовать их или не иметь долей в их капитале.

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