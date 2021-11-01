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«Феномен Ла-Нинья»: названы факторы, из-за которых начался продовольственный кризис

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Сейчас цены на многие виды продовольствия находятся вблизи исторических максимумов. Связано это с тремя факторами: кризис поставок, феномен Ла-Нинья и печатание денег. Об этом «Газете.Ru» рассказала экономист и сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова Татьяна Куликова.

«Феномен Ла-Нинья означает, что климатические особенности того или иного региона отличаются от стандартных. Происходит это раз в несколько лет. Этим как раз-таки объясняются периодические неурожаи. Такое последний раз было в период 2010-2012 году. Тогда наблюдались исторические максимумы цен на продовольствие», — отметила эксперт.

Вследствие всех этих погодных явлений урожайность как в этом году, так и в следующем может быть значительно хуже обычной, считает экономист.

По мнению Куликовой, еще одним фактором, который влияет на мировые цены на продовольствие, – разрывы в цепочке поставок. Однако основным фактором является огромное печатание денег мировыми центробанками. Из-за них разгоняются цены на все сырьевые товары, включая продовольственные.

«В 2010-2012 годах был всплеск социальной напряженности, увеличение числа бедных, такой же сценарий будет и сейчас. Больше всего это будет распространено именно в бедных странах, где население большую часть своих доходов отдает на приобретение продуктов», — сообщила экономист.

Учитывая периодичность этого кризиса, мировая экономика сможет с ним справиться через год-два, то есть вернется нормальная урожайность, страны по большей части справятся с последствиями коронавируса, а поставки нормализуются, заключила Куликова.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о наступлении в мире продовольственного кризиса. Политик указал, что точных прогнозов по преодолению спада в мировой экономике дать сейчас не может никто.

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