В Совфеде заявили, что магазины и рестораны больше не будут опечатывать

Магазины и рестораны больше не будут опечатывать в качестве наказания за санитарные нарушения по новому кодексу об административных правонарушениях. Об этом рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, передает РИА «Новости».

Парламентарий уточнил, что проект не предполагает остановки предприятий на 90 дней за нарушения. Соответствующая мера может быть применена лишь в качестве обеспечительной, то есть для обеспечения устранения нарушений. То есть, ограничения можно будет снять в тот момент, когда эти нарушения будут устранены.

Ранее сообщалось, что в Москве, по адресу ул. Белореченская № 36/3, сотрудники Роспотребнадзора опечатали магазин «Дикси» из-за множественных нарушений санитарных норм.

До этого в Санкт-Петербурге из-за несоблюдения ограничительных мер опечатали шесть баров. Уточнялось, что в ряде заведений посетители курили кальян, персонал работал без масок, не было QR-кода и разметки, журналов дезинфекции.