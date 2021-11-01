В Москве программа реновации может обойтись дороже ₽6 трлн

Программы реновации в Москве по общему объему финансирования может превысить 6 трлн рублей, увеличение может составить до 10%. Об этом рассказал РБК заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Он пояснил, что деньги идут не только на жилые дома, которых уже сдали около 2000, но и на дороги и инженерные коммуникации.

«У нас все посчитано до каждого гвоздя. <...>. У нас еще есть точечные районы, которые не попали в единый проект планировки. По общей сумме там может прибавиться еще до 10%», — пояснил Бочкарев.

Для программы реновации определены 89 крупных районов строительства, добавил заммэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о направлениях благоустройства Москвы.«Наши усилия направлены в первую очередь на создание комплексного развития районов. Так, чтобы в каждом районе была создана качественная среда: парки, скверы, бульвары, естественные пруды, посадка деревьев качественных, спортивные, детские площадки, набережные и так далее и так далее. Москва – большой город, и требуется очень много внимания и работ. Благоустройство своих территорий, реновация этих благоустроенных территорий является одной из главнейших городских функций», — отметил мэр.