Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Ветераны России» поблагодарили Бастрыкина за проверку слов Моргенштерна о Дне... 15:36
Генпрокуратура ЛНР возбудила дело из-за похищения Украиной офицера СЦКК 15:31
Контроль за самогонными аппаратами в России предлагают ужесточить 15:31
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать мандарины 15:30
Дина Аверина призналась, что ей тяжело комментировать судейство упражнений с лентой 15:30
Врачи предложили лечить COVID-19 антидепрессантами 15:29
Винер-Усманова обвинила главу техкома FIG Кузьмину в занижении оценок Авериным 15:23
В Великобритании оказались «разочарованы» задержанием траулера Францией 15:22
Мечтающая выйти на пенсию в 30 лет женщина поделилась секретом успеха 15:19
Поверенный в делах США подняла тост за евроатлантическую интеграцию Украины 15:16

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с кредитами

close
100%
Depositphotos

Россиян предупредили, что мошенники придумали новый метод кражи денег при помощи похищенных данных, отправляемых микрофинансовым организациям. Об этом сообщает издание Life.ru.

В конечном счете аферистам удается получить кредит в удаленном формате, воспользовавшись информацией, содержащей личные данные россиян.

Для оформления кредитов злоумышленники используют утекшие в свободный доступ кредитные базы, а также информацию из профилей в соцсетях.

Потом преступники указывают эти сведения в заявках на кредиты в различных микрофинансовых организациях. Речь об услугах в дистанционном формате, без посещения офиса.

В скором времени жертва начинает получать ряд CMC c кодами, нужными для подтверждения регистрации. Затем мошенники звонят будущей жертве, выдавая себя за представителя службы технической поддержки.

Аферисты обычно просят выслать скриншоты с текстом полученных сообщений якобы для того, чтобы установить причину спама. Однако за счет этого злоумышленники получают на скриншоте код, требующийся для одобрения займа.

«Новая схема так же, как и все предыдущие, построена на факторе использования достоверной персональной информации, часть которой (код из СМС) никто, кроме самих жертв мошенничества, знать не мог», — сказал адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

Ранее президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская назвала три самые популярные схемы кражи денег у россиян.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть