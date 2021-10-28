Россиян предупредили о новом способе мошенничества с кредитами

Россиян предупредили, что мошенники придумали новый метод кражи денег при помощи похищенных данных, отправляемых микрофинансовым организациям. Об этом сообщает издание Life.ru.

В конечном счете аферистам удается получить кредит в удаленном формате, воспользовавшись информацией, содержащей личные данные россиян.

Для оформления кредитов злоумышленники используют утекшие в свободный доступ кредитные базы, а также информацию из профилей в соцсетях.

Потом преступники указывают эти сведения в заявках на кредиты в различных микрофинансовых организациях. Речь об услугах в дистанционном формате, без посещения офиса.

В скором времени жертва начинает получать ряд CMC c кодами, нужными для подтверждения регистрации. Затем мошенники звонят будущей жертве, выдавая себя за представителя службы технической поддержки.

Аферисты обычно просят выслать скриншоты с текстом полученных сообщений якобы для того, чтобы установить причину спама. Однако за счет этого злоумышленники получают на скриншоте код, требующийся для одобрения займа.

«Новая схема так же, как и все предыдущие, построена на факторе использования достоверной персональной информации, часть которой (код из СМС) никто, кроме самих жертв мошенничества, знать не мог», — сказал адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

Ранее президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская назвала три самые популярные схемы кражи денег у россиян.