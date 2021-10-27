Мишустин подписал распоряжение о выделении 4 млрд рублей на лекарства от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому более 4 млрд рублей будет выделено из резервного фонда правительства на приобретение лекарств для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что будет закуплено по меньшей мере 500 тыс. флаконов «Ремдесивира» для оказания помощи гражданам в стационарных условиях. Это лекарство включено в методические рекомендации Министерства здравоохранения по лечению COVID-19.

По данным пресс-службы, закупку препарата будет осуществлять Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву. Ведомство обязано проследить за эффективностью расходования денег и доложить об этом до 1 июня 2022 года.

После совещания с членами правительства, прошедшего 20 октября, во время которого прозвучали предложения по новым ограничениям в связи с ухудшившейся эпидемиологической ситуацией в стране, президент Владимир Путин дал поручения кабмину. Полный список опубликовала пресс-служба Кремля, среди них в том числе усиление вакцинации и тестирования, запрет на ночные развлекательные мероприятия и тд. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».