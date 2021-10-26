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В Минэкономики ФРГ заявили, что «Северный поток-2» не представляет угрозы

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Газпром «Северный поток - 2»

Минэкономики Германии направило в Федеральное сетевое агентство страны свое заключение по сертификации «Северного потока-2». Об этом сообщает Bloomberg.

В своем заключении ведомство отмечает, что проект не опасен для газоснабжения. В процессе сертификации министерство консультировалось с другими странами-членами Евросоюза.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Евгений Чижов сообщил, когда немецкие власти должны сертифицировать газопровод «Северный поток — 2». На процедуру сертификации отводится четыре месяца, дедлайн 8 января.

Он отметил, что Германия может сертифицировать «Северный поток — 2» быстрее, что будет в интересах европейских потребителей.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ответственность за повышение стоимости газа в Европе лежит на Германии, которая поддержала строительство российского газопровода.

Британская газета Daily Express написала, что «Северный поток-2» не опасен для Соединенного Королевства.

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