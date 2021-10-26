Греф рассказал о борьбе с бедностью в России при помощи цифровых технологий

Цифровые технологии в скором времени помогут эффективнее преодолевать бедность в России , заявил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает сайт Кремля.

Он рассказал о совместной работе Сбербанка и российского правительства по созданию социального казначейства. Проект станет прообразом «возможных целевых выплат конкретным людям, которые нуждаются по тем или иным основаниям».

В этом году банк успешно предоставил дополнительные социальные выплаты населению.

«Мы очень переживали за сентябрьские выплаты, там сложились три выплаты вместе, это была самая высокая нагрузка за всю историю и на наших сотрудников, и на нашу систему. Но, слава богу, все прошло без проблем. С учетом того, что это [получатели выплат] - люди в возрасте, конечно, мы старались создать максимум удобств и отсутствие очередей для них. Среднее ожидание очереди не превысило у нас пяти минут за это время. Поэтому это такая невидная вещь, но внутри, конечно, была большая работа», — пояснил Греф.

Ранее стало известно, что Сбербанк продлилдействие минимальной ставки от 0,1% годовых по государственной программе «Дальневосточная ипотека» до 31 января 2022 года.