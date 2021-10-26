Песков заявил, что переговоры с Молдавией по поставкам газа продолжаются

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что переговоры с Молдавией по теме поставок газа все еще продолжаются. Об этом представитель Кремля заявил в ходе ежедневного брифинга с журналистами.

По словам Пескова, сделки могут быть только по цене выше, чем те, которые обсуждались с российской стороны.

«Позиция российского газового монополиста прекрасно известна. Она тщательно выверена, понятна и обоснована. И с точки зрения ценовых параметров она благоприятна для молдавской стороны», — уточнил пресс-секретарь президента России.

Он считает, что в настоящий момент надо меньше давать каких-либо оценок по обсуждению поставок между Кишиневом и «Газпромом».

«Идет работа по согласованию условий контракта или несогласованию», — подчеркнул Песков.

В дальнейшем, как заметил Песков, все зависит от молдавской стороны.

Ранее выяснилось, что Молдавия подписала контракт о закупке газа у Польши.

Компания «Газпром» до 1 ноября продлила соглашение с Молдавией на закачку топлива, однако цена выросла до $790 за тысячу кубометров при среднегодовом значении в $200.