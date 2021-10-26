Глава Wintershall предупредил о росте цен на газ в Европе в случае суровой зимы

Глава крупнейшей немецкой газово-нефтяной компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что суровая зима в Eвропе может привести к дальнейшему росту цен на газ. Об этом сообщает ТАСС.

«Цены могут пойти вверх, если зима будет очень суровой», — сказал он в ходе общения с инвесторами.

При этом Мерен уточнил, что компания пока не опасается дефицита предложения газа на рынке.

По его словам, ситуация с ценами может стабилизироваться, когда после запуска газопровода «Северный поток — 2» в Европу начнет поступать дополнительный газ, который «отчаянно нужен для достижения климатических целей».

Ранее тот же прогноз сделал вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie по исследованиям газа и СПГ Массимо Ди Одоардо. В интервью Bloomberg он заявил, что Европа может столкнуться с нехваткой газа зимой, если холодная погода приведет к истощению запасов, в результате чего регион будет полностью зависеть от дополнительных потоков газа из России.

Президент России Владимир Путин сообщил, что технологическая работа по заполнению второй нитки газопровода «Северный поток — 2» будет завершена в середине — конце декабря 2021 года и Россия будет готова начать поставки газа уже на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.