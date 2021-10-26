Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Губернатор Тюменской области объявил о локдауне в нерабочие дни 12:53
В «Спартаке» заявили о готовности провести встречу с фанатами 12:51
Мужчина просидел три часа в ящике со льдом ради рекорда 12:49
Жителю Уфы дали 6,6 лет за убийство при попытке защитить от нападения... 12:49
Преподаватель Высшей школы «Останкино» назвал клеветой жалобу об отмене занятий 12:48
В Кремле рассказали, планируется ли введение локдауна в Москве 12:45
ГИБДД показала новые спецавтомобили ДПС 12:45
В Кремле прокомментировали слова Моргенштерна о Дне Победы 12:45
При обрушении крана на строительстве поликлинике погиб разнорабочий 12:45
Амстердамский суд постановил отдать «скифское золото» Украине 12:43

Глава Wintershall предупредил о росте цен на газ в Европе в случае суровой зимы

close
100%
Alik Keplicz/AP

Глава крупнейшей немецкой газово-нефтяной компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что суровая зима в Eвропе может привести к дальнейшему росту цен на газ. Об этом сообщает ТАСС.

«Цены могут пойти вверх, если зима будет очень суровой», — сказал он в ходе общения с инвесторами.

При этом Мерен уточнил, что компания пока не опасается дефицита предложения газа на рынке.

По его словам, ситуация с ценами может стабилизироваться, когда после запуска газопровода «Северный поток — 2» в Европу начнет поступать дополнительный газ, который «отчаянно нужен для достижения климатических целей».

Ранее тот же прогноз сделал вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie по исследованиям газа и СПГ Массимо Ди Одоардо. В интервью Bloomberg он заявил, что Европа может столкнуться с нехваткой газа зимой, если холодная погода приведет к истощению запасов, в результате чего регион будет полностью зависеть от дополнительных потоков газа из России.

Президент России Владимир Путин сообщил, что технологическая работа по заполнению второй нитки газопровода «Северный поток — 2» будет завершена в середине — конце декабря 2021 года и Россия будет готова начать поставки газа уже на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях