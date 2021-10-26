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Россияне установили рекорд по покупке кофемашин

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Depositphotos

Россияне в 2021 году купили 1 млн кофемашин, что является абсолютным рекордом. Это произошло их-за того, что часть людей перешли на домашнее обучение и удаленную работу. Об этом говорится в аналитическом исследовании «М.Видео-Эльдорадо» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

За первые девять месяцев 2021 года россияне приобрели более 1 млн кофемашин на общую сумму свыше 13 млрд рублей, что является абсолютным рекордом и выше прошлогодних показателей на 17% в количественном и на 25% в денежном выражении.

«На интенсивный рост продаж кофемашин и кофеварок в России и проникновение их в домохозяйства, в первую очередь, влияет становление культуры потребления натурального кофе и расширение ассортимента производителями. За последние пять лет объем рынка в количественном выражении увеличился вдвое, а выручка от продаж выросла примерно в 2,3 раза», — отметил директор направления «Бытовая электроника» группы «М.Видео-Эльдорадо» Максим Гусев.

Самым популярным у россиян аппаратом для приготовления кофе являются капельные кофеварки, из всего объема продаж их доля составляет около 30%. Это связано с тем, что их стоимость достаточно низкая. Рожковые кофемашины приобретают около 15% россиян. Еще порядка 7% занимают устройства другого типа, включая кофеварки для приготовления кофе по-турецки.

Ранее стало известно, что продажи «умных» колонок за восемь месяцев 2021 года составили 500 тысяч штук, что почти в три раза больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

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