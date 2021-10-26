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Испания высказалась за «более амбициозные» реформы энергорынка ЕС

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Евросоюзу в период экономического восстановления необходимо более кардинально реформировать внутренний рынок электроэнергии. С таким заявлением выступила государственный секретарь по энергетике Испании Сара Аагесен Муньос по прибытии на заседание Совета ЕС по энергетике, транспорту и телекоммуникациям, сообщает ТАСС.

Как отметила Муньос, резкий скачок стоимости газа вызвал «цепную реакцию», которая влияет на рынок электроэнергии. 13 октября Еврокомиссия представила краткосрочные и среднесрочные меры, но предложенных решений проблемы недостаточно. В этой связи, Европе нужны «экстраординарные решения» и «более амбициозные меры».

В частности, госсекретарь по энергетике отметила необходимость установления «максимального предела цен на газ».

«Мы считаем, что необходимо пересмотреть функционирование рынка электроэнергии, рынка газа и рынка торговли выбросами. Мы понимаем, что должны искать варианты и срочные альтернативы. Наше предложение сегодня — это контракты на закупки [газа], которые ЕС может заключать централизованно. Мы хотим избежать финансовых спекуляций в системе торговли выбросами, это то, что мы наблюдаем», — объяснила Муньос.

Ранее экономический и торговый атташе Валлонского региона и Брюссельского столичного региона посольства Бельгии в РФ Жерар Сегерс оценил влияние президента России Владимира Путина на ценообразование на энергоносители в Европе. Он отметил, что глава российского государства «делает погоду в ценообразовании», когда говорит о газе.

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