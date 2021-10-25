Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Роскомнадзор не планирует замедлять YouTube 15:23
Кристен Стюарт нашла сходство между собой и принцессой Дианой 15:22
Депутат ГД: вопрос о переименовании должности президента Татарстана может решить... 15:21
Клишас отреагировал на отказ парламента Татарстана переименовать должность президента... 15:20
26% россиян высказались за запрет «Игры в кальмара» 15:14
Моргенштерн признался, что «не понимает» празднование Дня победы 15:13
В Роспотребнадзоре рассказали, когда в Петербурге снимут ограничения... 15:11
В Калуге местные жители увидели пропаганду ЛГБТ в разукрашенных в цвета... 15:09
Молдавия хочет провести независимый аудит долгов страны по поставкам... 15:08
Сноуден призвал не торговать своей биометрией в обмен на криптовалюту 15:07

Из-за российского неурожая во Франции подорожали багеты

close
100%
Sarah Meyssonnier/Reuters

Мировой рост цен на пшеницу после неурожая в России и на Украине, по данным СМИ, вынудил пекарей во Франции поднять цены на основной продукт, а именно — багеты. Об этом сообщает интернет-издание The Local.

Французские булочные стали вывешивать таблички, информирующие посетителей о растущих ценах на любимый хлеб.

По информации издания, проблемы с урожаем зафиксированы на Украине и в России в текущем году. Именно там производится большая часть мировой пшеницы. Также на стоимости багетов сказались мировые цены на газ.

Многие пекари рассказали журналистам, что им пришлось повышать цены на багет (примерно на 10 центов).

Президент Национальной конфедерации булочников и кондитеров Франции Доминик Анракт уточнил, что сейчас средняя цена багета составляет 89 центов (на 23 цента больше, чем в течение последних 20 лет).

Часть булочных все еще предлагает багеты меньше одного евро.

«Мировые цены на пшеницу выросли. Почти все мельники перешли на это повышение цен на муку с конца лета», — пояснил Анракт.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что в России сохраняется высокий показатель сбора урожая. Российский глава обращал внимание, что положительная динамика сохраняется в животноводстве, садоводстве и производстве органических продуктов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях