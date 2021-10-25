Из-за российского неурожая во Франции подорожали багеты

Мировой рост цен на пшеницу после неурожая в России и на Украине, по данным СМИ, вынудил пекарей во Франции поднять цены на основной продукт, а именно — багеты. Об этом сообщает интернет-издание The Local.

Французские булочные стали вывешивать таблички, информирующие посетителей о растущих ценах на любимый хлеб.

По информации издания, проблемы с урожаем зафиксированы на Украине и в России в текущем году. Именно там производится большая часть мировой пшеницы. Также на стоимости багетов сказались мировые цены на газ.

Многие пекари рассказали журналистам, что им пришлось повышать цены на багет (примерно на 10 центов).

Президент Национальной конфедерации булочников и кондитеров Франции Доминик Анракт уточнил, что сейчас средняя цена багета составляет 89 центов (на 23 цента больше, чем в течение последних 20 лет).

Часть булочных все еще предлагает багеты меньше одного евро.

«Мировые цены на пшеницу выросли. Почти все мельники перешли на это повышение цен на муку с конца лета», — пояснил Анракт.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что в России сохраняется высокий показатель сбора урожая. Российский глава обращал внимание, что положительная динамика сохраняется в животноводстве, садоводстве и производстве органических продуктов.