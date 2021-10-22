В Госдуме рассказали россиянам, как вернуть «потерянную» пенсию

Граждане России, которые потеряли в 1990-е годы документы о рабочем стаже и получают в настоящий момент маленькую пенсию, могут добиться увеличения выплат. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на члена комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

По ее словам, почти 30 лет назад многие предприятия в стране уничтожали документы и не передавали их в архив. На фоне чего вышедшим на пенсию могло не хватить официального стажа.

«Тем гражданам, которые потеряли документы о стаже, необходимо в судебном порядке доказать свое право на получение соответствующих стажевых лет и пенсионных коэффициентов. ПФР, по решению органа правосудия, рассчитает пенсию по средней заработной плате отрасли, начислит пенсионные баллы, стаж», — уточнила парламентарий.

Бессараб рассказала, что для подтверждения стажа в суде можно будет использовать любой документ. Например, подойдут также свидетельства сослуживцев.

Как добавила депутат Госдумы, пригодятся при слушаниях в суде почетные грамоты с бывшего места работы, карточки профсоюзного учета, а также фото с рабочего места.

Ранее в Совфеде предложили запретить назначать принудительные работы осужденным-пенсионерам.