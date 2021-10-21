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В бундестаге выступили за быстрый запуск «Северного потока — 2»

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Председатели комитетов бундестага по экономике и энергетике, а также по экономическому сотрудничеству и развитию Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили, что ситуации на энергетическом рынке Европы могли бы помочь запуску газопровода «Северный поток — 2». Об этом сказано в их совместном заявлении глав, передает агентство DPA.

Политики отметили, что высокий спрос на природный газ требует быстрого ввода в эксплуатацию российского трубопровода.

21 октября президент России Владимир Путин заявил, что работа по заполнению второй нитки газопровода «Северный поток — 2» газом завершится в декабре текущего года.

10 сентября «Газпром» объявил о завершении строительства «Северного потока — 2». Представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил об исключительной экологичности проекта.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину и Польшу.

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