Путин рассказал, когда заполнят вторую нитку «Северного потока — 2»

Президент России Владимир Путин в ходе планерного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что работа по заполнению второй нитки газопровода «Северный поток — 2» газом завершится в декабре текущего года. Трансляция ведется на сайте Валдайского форума.

Глава государства напомнил, что первая труба газопровода уже заполнена голубым топливом.

«Если завтра немецкий регулятор даст разрешения на поставку, послезавтра начнется поставка, 17,5 млрд куб. м. До конца текущего года — в середине, в конце декабря — будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы «Северного потока — 2». В общем объеме это 55 млрд куб. м. Если иметь ввиду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчетам, составит 70 млрд куб. м, то 55 млрд куб. м — это прилично», — сказал Путин.

Он также отметил, что как только заполнят вторую трубу и будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день начнутся поставки.

Политик добавил, что объем выбросов углекислого газа при перекачке через Северный поток — 2» в 5,6 раза меньше, чем через газотранспортную систему Украины.

10 сентября «Газпром» сообщил о завершении строительства «Северного потока — 2». Представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил об исключительной экологичности проекта.

Газопровод проходит от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину и Польшу.

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