В Венгрии назвали «утопические фантазии» ЕС причиной энергокризиса в Европе

Утопические фантазии Еврокомиссии стали причиной энергетического кризиса в Евросоюзе. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии на саммит ЕС, его слова приводит ТАСС.

«Их утопические фантазии убивают нас, в этом проблема цен на энергию», — сказал он.

Кроме того, по словам Орбана, действия политиков ЕС убивают средний класс, являющийся основой европейской демократии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе, так как это может иметь последствия для «Газпрома». По словам российского лидера, если произойдет снижение потребления, то это отразится и на российских добывающих компаниях.

Путин добавил, что американские компании переориентировали потоки своего газа с европейского на азиатский рынок. По мнению лидера страны, данная ситуация привела к недозакачке в подземные хранилища газа Европы.

По информации «Газпрома», подземные газовые хранилища (ПХГ) в Европе заполнены на 71% от объема газа, поднятого из них в прошлом сезоне. При этом сезон отбора газа из хранилищ был начат 13 октября.