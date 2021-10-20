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Песков прокомментировал предложение Голиковой ввести антиковидные каникулы

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение вице-премьера Татьяны Голиковой по введению антиковидных каникул в начале ноября не должно корректироваться или дополняться президентом.

Песков отметил, что несмотря на определенную внезапность этого предложения, поддержанного также главой правительства Михаилом Мишустиным, президент России не обязан давать бизнесу каких-либо инструкций.

«Методологию, инструкции и разъяснения должен давать оперативный штаб правительства, кабинет министров. Президент принимает рамочное концептуальное решение», — пояснил Песков.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести в России режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября — из-за коронавируса.

Он также попросил первого вице-премьера Андрея Белоусова и главу Минэкономразвития Максима Решетникова подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне решений о нерабочих днях. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что в ряде регионов России ситуация с COVID-19 напряженная и требует индивидуального подхода с ограничительными мерами.

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