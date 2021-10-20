Собянин рассказал о переходе столицы на зеленую энергетику

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что выступает против перехода на зеленую энергетику за счет доходов и благополучия горожан. Об этом сообщается в блоге градоначальника.

По его словам, при принятии ключевых решений в области энергетики надо опираться на желания и стремления людей.

«За последние 10 лет мы на 37% снизили энергоемкость валового регионального продукта Москвы. И сделали это, не повышая нагрузку на граждан. Без громких слов, заявлений, обещаний. Это и есть реальный прорыв», — написал Собянин.

Также мэр обратил внимание, что пока коллеги из европейских городов говорят об энергоэффективных технологиях, Москва активно развивает рельсовый транспорт.

«Через шесть-семь лет вообще в Москве не будет дизельных автобусов. Это будет первый в мире крупный город, который полностью перейдет на электротранспорт», — отметил Собянин на международном форуме «Российская энергетическая неделя».

Как считает Собянин, город должен развиваться так, чтобы жители его любили и лелеяли.

Ранее Собянин рассказал о расширении программы реконструкции поликлиник.