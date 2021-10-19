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Назван дедлайн сертификации Берлином «Северного потока — 2»

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Газпром «Северный поток - 2»

Постоянный представитель России при Евросоюзе Евгений Чижов сообщил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», когда немецкие власти должны сертифицировать газопровод «Северный поток — 2», передает РИА «Новости».

«Он построен, да. Первая труба уже заполнена газом. Осталось завершить сертификацию. Я исхожу из того, что данный мяч находится в воротах германского регулятора. На процедуру (сертификации) относится четыре месяца. Дедлайн, как говорится, 8 января», — сказал Чижов.

Он отметил, что Германия может сертифицировать «Северный поток — 2» быстрее, что будет в интересах европейских потребителей.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ответственность за повышение стоимости газа в Европе лежит на Германия, которая поддержала строительство российского газопровода.

До этого британская газета Daily Express написала, что «Северный поток-2» не опасен для Соединенного Королевства.

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