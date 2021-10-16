На Украине назвали основную ошибку газового кризиса в стране

Экс-глава правления НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что украинское правительство совершило серьезный промах, не закупая газ весной по более низким ценам, пишет украинский портал Obozrevatel.

«Была совершена большая ошибка <...> в мае и июне этого года, когда не был приобретен газ в украинских ПХГ. Когда он действительно стоил гораздо дешевле, чем те бешеные уровни, которые есть сейчас», — сказал он.

По словам Коболева, полгода назад у «Нафтогаза» были средства для приобретения «шести или более миллиардов кубометров в подземке» для их последующей перепродажи. Он полагает, что это позволило бы стабилизировать цену газа.

Коболев подчеркнул, что Украина сможет выйти из энергетического кризиса лишь тогда, когда прекратит экспортировать газ в Европу. Он также указал на отсутствие поддержки со стороны Белого дома, который, по его мнению, выручал официальный Киев в предыдущие годы.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия удивлена желанием Украины продолжать покупать российский газа не напрямую, из-за чего страна платит за газ на 20-30% дороже.

По действующему транзитному соглашению между Россией и Украиной, которое действует до конца 2024 года, «Газпром» обязан прокачивать через территорию Украины 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Председатель правления компании Алексей Миллер сообщал, что «Газпром» готов продолжить транспортировку газа через территорию Украины после 2024 года по новым контрактам.