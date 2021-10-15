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Финляндия стала блокировать счета российских компаний

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Global Look Press

Российским компаниям стали закрывать доступ к местным банкам в Финляндии, блокируя счета и не давая возможности открыть новые. Об этом сообщает торговое представительство России в Хельсинки.

«Проблема впервые проявилась еще в 2015 году, но с тех пор случаи стали далеко не единичными. Ситуация угрожает как российским инвесторам, так и самой финской экономике», — заметил представитель торгпредства Антон Логинов.

Это связано с тем, что многие российские компании входят в число крупных работодателей, которые являются налогоплательщиками в конкретных регионах.

В Финляндию вложено около $3 млрд из России. В проектах участвуют многие компании, однако закрытый доступ к местным банкам тормозит сотрудничество стран, отмечается в ведомстве.

«Ужесточение финансового законодательства Евросоюза заставляет финские банки внимательнее подходить к предоставлению услуг иностранным клиентам. Речь идет о борьбе с «отмыванием» денег», — отметил директор департамента Агентства финансового контроля Финляндии Пекки Васара.

Однако российская сторона напомнила, что подобного рода проблем в других странах Евросоюза не наблюдалось. Также Россия не включена в список стран, операции с которыми банки ЕС должны проверять особо тщательно.

Ранее Росфинмониторинг предложил дать МВД и ФСБ право на внесудебную блокировку счетов граждан. Речь идет о временной заморозке счетов, с которых может идти финансирование терроризма, экстремизма или закупка крупных партий наркотиков.

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