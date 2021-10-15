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Стоимость нефти Brent впервые с 2018 года превысила $85 за баррель

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE увеличилась на 1,23% и достигла $85,03 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки на 10.50 мск.

В последний раз стоимость Brent превышала $85 за баррель в октябре 2018 года.

К 10.54 мск пятницы, 15 октября, цена на нефть марки Brent варьировалась на уровне $85,1 за баррель (+1,31%).

11 октября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре текущего года на лондонской бирже ICE увеличилась на 2,03% и достигла $84,06 за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала $84 за баррель в октябре 2018 года.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на сессии Российской энергетической недели заявил, что нефть может достичь цены в $100 за баррель.

Рейтинговое агентство Fitch сообщало, что доходы российского бюджета от экспорта энергоресурсов в 2021 году могут вырасти почти на 70%, или на $50 млрд, по сравнению с прошлым годом в связи с высокими ценами на нефть и газ.

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