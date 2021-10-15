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В Еврокомиссии заявили, что Россия полностью выполняет контракты по газу

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Reuters

Компания «Газпром» полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в страны Европейского союза. Об этом заявил заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс в интервью болгарскому телеканалу bTV.

По его словам, у Европы нет причины считать, что Москва оказывает давление на газовый рынок и манипулирует им.

«Но спрос на газ на мировом уровне огромен. Есть проблемы в Китае, и Россия старается доставить максимальные количества газа, в том числе, и туда. Но нет причин считать, что Россия манипулирует рынком газа», — сказал Тиммерманс.

Он добавил, что лицензирование российского газопровода «Северный поток — 2» полностью зависит от Германии, которая хочет обеспечить максимальную безопасность эксплуатации СП2.

Ранее сообщалось, что глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст опроверг сообщения о несоблюдении Россией контрактов на поставки газа.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь заявила, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ всегда являлась и является надежным поставщиком газа для своих потребителей в Европе и Азии, а «Газпром» ни разу не отказывался увеличивать поставки газа в европейские страны при наличии соответствующих заявок.

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