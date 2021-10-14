Названы цены на отдых в Турции в 2022 году

Стоимость отдыха в Турции в следующем году останется на уровне 2021 года. При этом речь идет о ценах в евро. Если курсы валют будут меняться, то в зависимости от этого изменится и стоимость путевки в рублях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на слова гендиректора туроператора Coral Travel Эрджюмента Юналана.

«Уже открыто раннее бронирование туров в Турцию на летний сезон 2022 года», — сообщил Юналан.

При этом, по его словам, ажиотажного спроса по раннему бронированию, как это было зимой 2019 года на лето 2020 года, не ожидается. Из-за того, что до сих пор сохраняется тяжелая ситуация, связанная с пандемией коронавируса, туристы не рискуют задолго приобретать путевки.

Кроме того, на 2022 год переносится часть отмененных в 2020 году туров из-за коронавируса. Сейчас осталось около 20% туров, по которым до 31 декабря 2021 года туристы могут получить равнозначную замену.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала, что турпоездки на курорты Египта для российских туристов могут уменьшиться в цене минимум на 15-20% после запуска чартерных рейсов.