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Правительство выделит еще 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

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Depositphotos

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит еще около 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям с детьми в возрасте до трех лет, передает ТАСС.

Глава кабмина подчеркнул, что регионы нуждаются в дополнительных средствах, так как «детей в стране рождается все больше».

«Для этого выделим еще около 6 млрд рублей, что позволит обеспечить выплатами свыше 48 тыс. ребят, которые воспитываются в больших семьях», — заявил он.

Мишустин напомнил о том, что после рождения третьего и последующих детей до достижения ими трех лет родители имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты.

Правительство также дополнительно направит еще около 28 млрд рублей на выплаты семьям с детьми 3-7 лет включительно.

Ранее Мишустин сообщал, что на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет выделят свыше 21 млрд рублей.

До этого президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям со школьниками по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от шести до 18 лет.

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