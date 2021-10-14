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В Латвии рассказали о плюсах запуска «Северного потока — 2»

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Начало эксплуатации трубопровода «Северный поток — 2» является единственным эффективным инструментом для стабилизации цен на природный газ, заявил в интервью ТАСС председатель правления компании «Латвияс газе» Айгарс Калвитис.

«Не могу комментировать трудности, почему он [трубопровод] еще не открылся, но я пока вижу только один эффективный инструмент, как могла бы произойти стабилизация рынка, чтобы «Северный поток — 2» начал функционировать», — сказал он.

По словам Калвитиса, на нынешний уровень цен на газ влияют несколько факторов.

«Чувствуется большой дефицит газа в Европе из-за того, что в Азии цена в два раза больше уже с начала лета. И практически все поставки идут в Азию, возникает дефицит, который заместить пока не удается. Надо понимать, что спад в прошлом году был очень большой, остановилась угольная промышленность и это так быстро нельзя возобновить», — полагает председатель правления компании.

Он отметил, что если зима будет не очень холодная, то цена на газ скорее всего стабилизируется.

«Но на стабилизацию может повлиять и открытие «Северного потока — 2», — резюмировал Калвитис.

Цена на газ 14 октября в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE в очередной раз превысила отметку в $1200 за тысячу кубометров.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» рассказал, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии.

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