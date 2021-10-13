Путин назвал бессмысленным отказ ЕС от атомной энергетики

Президент России Владимир Путин заявил, что решение ряда стран Евросоюза свернуть атомную энергетику является бессмысленным. Такое заявление он сделал на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», передает РИА «Новости».

Глава государства напомнил, что Германия решила отказаться от атомной энергетики.

«Я не говорю сейчас, ошибка это или нет, на мой взгляд, это бессмысленно, потому что соседняя с ФРГ страна — Франция, где 80 с лишним процентов в энергобалансе — атомная энергетика. Ну какой смысл закрывать у себя, если, извините, через забор — атомная энергетика процветает», — сказал политик.

Ранее премьер-министры, министры энергетики и экономики Франции, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Хорватии и Чехии выступили с совместным заявлением о важности развития атомной энергетики. Они считают необходимым признать атомную энергетику «зеленой» до конца года — это может помочь справиться с кризисной ситуацией на рынке энергетики Европы.

До этого Путин заявил, что РФ лидирует в области «зеленой» энергетики.