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Financial Times указала на виновников газового кризиса в ЕС

За минувшее десятилетие Евросоюз усилил зависимость от газа из России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Financial Times.

Автор статьи отмечает, что при этом Соединенные Штаты предупреждали ЕС о возможных последствиях подобной зависимости. Запасы СПГ, которые США готовы предоставить Европе, не смогут компенсировать нехватку топлива.

«ЕС получает 41% потребляемого газа из России, Британия — существенно меньше. Но Лондон затрагивают любые колебания цен на мировых рынках», — пишет журналист Financial Times.

По его словам, ЕС и Великобритания проигнорировали роль природного газа в процессе декарбонизации экономики. Решить эту проблему позволила бы разработка эффективных планов перехода на экологически чистые источники энергии с использованием газа в качестве переходного и резервного топлива, подчеркивает автор.

«Резкий скачок цен на газ стал заслуженным наказанием для политиков Евросоюза и Соединенного Королевства за их близорукость», — говорится в статье.

Автор напомнил, что за последнее десятилетие объемы хранилищ газа в Соединенном Королевстве уменьшились в три раза, а запасов топлива в них может хватить на четыре дня при максимальных зимних нагрузках. В то же время СПГ из США британские власти закупают только чтобы предупредить резкие скачки цен. В прошлом году на Соединенные Штаты пришлось порядка 12% поставок топлива в Британию.

В этом году из-за резкого роста спроса в Азии американские СПГ-терминалы работают на 95% от своих предельных мощностей. Россия производит максимально возможное количество топлива — 1,4 млрд кубометров газа в сутки.

Ранее американский обозреватель Джо Кэрролл отметил, что российские поставки газа в Европу серьезно сократили долю США на мировом рынке топлива, особенно после заявления президента России Владимира Путина об увеличении поставок в Европу.

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