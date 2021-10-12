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В ЦБ перечислили уловки банков при страховании заемщиков

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Довольно часто в страховке жизни и здоровья заемщика прописано условие о том, что защита начинает действовать только через определенный срок после заключения договора. При этом подобная практика неуместна, так как клиенты заинтересованы в действии полиса с момента получения займа, рассказали «Известиям» в пресс-службе Центрального банка России (ЦБ РФ).

В ЦБ уточнили, что некоторые банки при оформлении договора включают в него дополнительные страховые риски, которые при этом не влияют на условия кредита, но могут составлять большую часть цены продаваемого полиса и достигать 120 тыс. рублей, в то время как основные риски не превышают 30 тыс. рублей.

Часто банки не сообщают клиентам о том, что они могут отказаться от дополнительных рисков без ухудшения условий по займу и иногда списывают страховую премию со счета заемщика без подтверждения. В Центробанке уверены, что подобные действия негативно отражаются на потребителях.

Одним из возможных путей решения этих проблем может стать стандартизация продуктов кредитного страхования жизни и введение требований обязательного раскрытия информации клиенту, уточнили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что в России банкам запретят навязывать гражданам страховую компанию при кредитовании. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) готовится проект постановления, согласно которому заемщики получат право покупать полис у любой страховой компании, получившей положительный рейтинг в одном из четырех российских агентств (АКРА, Эксперт РА, НРА и НКР). При этом к страховщикам, не попавшим в рейтинг, финансовые организации смогут выдвигать собственные требования по допуску.

Отмечается, что Центробанк поддерживает данную инициативу ФАС.

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