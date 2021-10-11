Путин: аграрии будут обеспечены российскими семенами на 75% в течение десяти лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в течение десятилетия страна сможет обеспечивать аграриев отечественными семенами не менее чем на 75%. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе реализации научно-технической программы нами уже выведены сорта наиболее важных сельскохозяйственных культур, предложены комплексные технологические решения, создан серьезный задел для того, чтобы в горизонте десятилетия не менее чем на 75% обеспечить аграриев семенами отечественной селекции», — сказал Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса.

Также он отметил, что в 2021 году в России удалось собрать хороший урожай. По словам главы государства, высокие показатели — это результат системных изменений в агропромышленном комплексе, который «стал по-настоящему современным, насыщенным передовыми технологиями и новациями».

При этом ранее аграрии предупредили о предстоящей потере Россией лидерства в экспорте пшеницы.