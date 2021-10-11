Определены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Лауреатами Нобелевской премии по экономике в этом году стали Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс. Об этом сообщается на сайте премии.

Кард получил награду «за эмпирический вклад в экономику труда», Ангрист и Имбенс — «за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей».

В 2020 году премию по экономике получили Пол Р. Милгром и Роберт Б. Уилсон «за совершенствование теории аукционов и изобретение новых аукционных форматов».

Ранее были названы лауреаты Нобелевской премии мира. Ими стали журналистка Мария Ресса и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Муратов стал третьим россиянином, удостоенным премии мира — до этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.

Также уже были объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе, химии, медицине и физике.