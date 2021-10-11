Поставки российского топлива в Европу могут оставить без работы американских газовиков

Российские поставки газа в Европу серьезно сократили долю США на мировом рынке голубого топлива, особенно после заявления президента России Владимира Путина об увеличении поставок в Европу. Об этом порталу World Oil рассказал американский обозреватель Джо Кэрролл.

«На сегодняшний день в США увеличивается выработка сланцевого газа по мере роста добычи сланцевой нефти. Однако эта добыча почти наверняка останется невостребованной не только внутри США, но и за океаном», — отметил американский эксперт.

По его словам, американские бурильщики могут остаться без зарплаты, так как заявление Владимира Путина по увеличению поставок сырья быстро успокоило рынок, и невероятно высокие цены на голубое топливо тут же снизились.

При этом, даже упавшая цена на топливо остается очень привлекательной для российских поставщиков, так как они могут транспортировать газ по трубопроводу, что куда дешевле, чем поставки США через Атлантический океан. Поэтому, в скором времени, американский газ будет просто некому поставлять, заключил Кэролл.

Ранее эксперты Bank of America (BofA) заявили, что дефицит газа на мировом и европейском рынках сохраняется, несмотря на заявления президента России.