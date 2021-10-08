Европейские аналитики засомневались в решении России по поставкам газа в ЕС

Несмотря на заявление президента России Владимира Путина о гарантированных поставках газа, европейские эксперты считают, что ЕС от этого попадет еще в большую зависимость от Москвы по поставкам, передает CNBC.

«Комментарии Путина по поставкам газа в Европу, похоже, успокоили многих. Однако в настоящее время внутренний рынок газа в России достаточно напряженный. Сейчас приближается зима, и это ограничивает возможности экспорта газа», — считает аналитик Economist Intelligence Unit Аделина Ван Хаутт.

По ее словам, на сегодняшний день не наблюдается открытых признаков того, что «Газпром» будет удовлетворять дополнительные потребности Европы в газе. Поэтому цены на голубое топливо в европейском регионе не снизятся в 2021 году.

В свою очередь, старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Майк Фулвуд поделился, что Россия не будет поставлять больше газа в Европу в этом году, так как добыча и поставка топлива находятся на высоком уровне.

«В прошлом году в России была очень холодная зима, поэтому сейчас российское производство находится на рекордном уровне как по добыче, так и по поставке», — рассказал Фулвуд.

Он считает, что Россия также оказалась заложником ситуации, так как была острая необходимость пополнять свои хранилища, которые сильно истощались из-за холодной погоды. Поэтому увеличения поставок в ближайшие месяцы ждать не приходится, резюмировал энергетик.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия не прекращала поставки газа за рубеж даже в самые сложные времена. По его словам, Москва заинтересована в заключении новых долгосрочных контрактов и готова обсуждать эту тему.