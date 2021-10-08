СберСтрахование получило рейтинг международного рейтингового агентства S&P

Международное рейтинговое агентство S&P присвоило СберСтрахованию рейтинг финансовой устойчивости на уровне ВВВ- со стабильным прогнозом, сообщает пресс-служба банка. Агентство ожидает наращивания капитала СберСтрахования до уровня, соответствующего рейтингу ВВВ.

«Теперь мы стали одной из немногих страховых компаний, у которых есть международный рейтинг S&P, и рассчитываем, что в ближайшее время агентство сможет пересмотреть его в сторону увеличения. Этот рейтинг дает возможность участвовать в тендерах крупных компаний, которые предъявляют высокие требования к его участникам — в частности, наличие международного рейтинга. Это помогает оценить надежность своего будущего контрагента, причем это касается не только зарубежных, но и российских компаний. Такой шаг, без сомнений, позволит компании усилить позиции в корпоративном сегменте бизнеса, так как теперь возможности СберСтрахования значительно расширились», — генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков.

Рейтинговое агентство оценивает объем капитала компании, как достаточный для поддержания текущих объемов бизнеса, а также его будущего расширения. В ближайшие два года показатели прибыльности СберСтрахования будут выше, чем у большинства сопоставимых компаний, считают в S&P. При этом объем премии компании в 2021 году возрастет на 20‒25% и будет ежегодно увеличиваться более чем в два раза в 2022‒2023 годах.

СберСтрахование имеет стратегически важное значение для ПАО Сбербанк, отмечает S&P. При этом агентство ожидает, что Сбер будет оказывать страховой компании поддержку практически во всех прогнозируемых обстоятельствах.

«В 2020 году страховая компания приняла амбициозную стратегию развития бизнеса, нацеленную на высокие темпы роста в сегменте автострахования, медицинского и корпоративного страхования. Реализация этой стратегии будет поддерживаться хорошей узнаваемостью бренда материнского банка и существующими каналами продаж. ПАО Сбербанк обладает самой значительной сетью продаж среди российских финансовых организаций, которая включает более чем 101,5 млн розничных (около 70% населения страны) и 2,9 млн корпоративных клиентов», — рассказали в S&P.